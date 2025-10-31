Hospital Amadora-Sintra abre inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

A Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra abriu um inquérito interno às circunstâncias da morte de uma grávida que esteve no hospital para uma consulta, em que foi detetada uma situação de hipertensão.

Em comunicado, a ULS Amadora-Sintra confirma a morte de uma mulher grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, que deu entrada no Serviço de Urgência de Obstetrícia na madrugada desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, cerca da 1h50, em paragem cardiorrespiratória.

Segundo a instituição, foi realizada de imediato “uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01h56”.

“A criança encontra-se sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado”, acrescenta a nota.

A ULS esclarece ainda que a utente tinha estado na unidade dois dias antes, a 29 de outubro, para uma consulta de rotina, onde foi detetada hipertensão ligeira. Após exames complementares, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação.

A unidade de saúde “lamenta profundamente o falecimento da utente”, endereçando condolências à família, e informa que “foi aberto um inquérito interno para apurar as circunstâncias do caso”.

A informação da morte da grávida de 30 semanas foi avançada pela CNN Portugal, que referia que a vítima, de 37 anos e de nacionalidade estrangeira, procurou o hospital durante a tarde de quinta-feira, devido a um episódio de hipertensão, mas terá sido encaminhada para casa com uma consulta marcada.

De acordo com a mesma fonte, poucas horas depois, a mulher regressou à urgência do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) já em paragem cardiorrespiratória.

Apesar das manobras de reanimação realizadas pela equipa médica, o óbito foi declarado cerca das duas da manhã. O bebé terá nascido, mas estará em estado crítico.

[notícia atualizada às 12h30 de 31 de outubro para acrescentar o comunicado da ULS Amadora-Sintra]

