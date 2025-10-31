Jovem detido em Vila Real por suspeitas de violação

31 out, 2025 - 12:09 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um jovem de 19 anos, pela presumível autoria de dois crimes de violação, ocorridos entre julho e outubro de 2025.
De acordo com a PJ, os factos ocorreram “em diversos espaços da cidade de Vila Real na sequência de atividades de lazer noturno, tendo como vítimas duas jovens mulheres, estudantes, de 18 e 19 anos de idade”.
O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.