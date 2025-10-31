Madrugada com 68 ocorrências e 57 foram no Porto. Túnel da AEP está inundado

A chuva intensa que cai desde a madrugada desta quinta-feira está a provocar grandes constrangimentos no trânsito em várias zonas do país, especialmente na cidade do Porto, onde o túnel da Avenida AEP, que liga o Porto a Matosinhos, se encontra inundado.

Os painéis informativos da VCI alertam os condutores para conduzir com precaução, uma vez que a circulação decorre de forma muito lenta e por vezes quase parada em várias vias principais de acesso à cidade.

Desde a meia-noite até às 7h00 desta manhã, a Proteção Civil registou 68 ocorrências, a maioria das quais na Área Metropolitana do Porto. Das situações reportadas, 59 estão associadas a inundações.



Entretanto, na última hora foram registadas mais 24 ocorrências, de acordo com o comandante da Proteção Civil, José Miranda.

Até às 8h00 há nota de 92 ocorrências em todo o país, 82% relacionadas com inundações, a maioria na Área Metropolitana do Porto.

Três distritos sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos vermelhos para os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra na manhã desta sexta-feira, entre as 6h00 e as 12h00, devido à chuva forte e persistente.

Estes três distritos estarão sob aviso laranja a partir da madrugada, situação que se prolongará até às 00h00 de sábado.

Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga estarão sob aviso laranja esta sexta-feira, devido à precipitação intensa e contínua.

Por sua vez, Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre encontram-se sob aviso amarelo na sexta-feira e no sábado.

Proteção Civil alerta para inundações

Devido às previsões meteorológicas adversas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu avisos à população, recomendando medidas de precaução.

O comandante Carlos Pereira, em declarações à Renascença, alertou que “poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias pelo transbordo do leito de rios e ribeiras”.

“Recomendamos a limpeza de sarjetas, sumidouros e valetas, bem como a retirada de viaturas, equipamentos ou outros bens de zonas historicamente inundáveis”, acrescentou.

“Devem ser removidos animais e equipamentos agrícolas das áreas próximas de linhas de água normalmente inundáveis”, reforçou o comandante.

Previsão do tempo para o fim de semana

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto e períodos de chuva persistente e por vezes forte nas regiões Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao Sul ao longo do dia. Há possibilidade de trovoadas isoladas e vento forte com rajadas até 80 km/h nas terras altas.

No sábado, a chuva continuará, sobretudo na região Centro, diminuindo de intensidade ao longo do dia. As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente, em especial no litoral Norte e Centro.

À exceção de Beja, Évora e Faro, todos os distritos do continente estarão sob aviso amarelo devido à precipitação por vezes forte.

No domingo, prevê-se uma melhoria gradual do estado do tempo, com céu pouco nublado, vento moderado e descida da temperatura mínima, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

[notícia atualizada às 8h30 de 31 de outubro de 2015 para acrescentar mais dados]

