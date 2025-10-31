PJ detém em Lisboa homem procurado em França por crimes de burla

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve na região de Lisboa um cidadão estrangeiro de 42 anos procurado pelas autoridades francesas por suspeita da prática do crime de burla.

Em comunicado, a PJ indica que o homem de 42 anos “terá cometido os crimes de burla entre 2016 e 2021, na região de Lille, em França e era alvo de um mandado de detenção europeu.

Segundo a PJ, o detido “encontra-se em território nacional há cerca de quatro anos, onde reside na companhia da mulher e dois filhos, todos com a situação de permanência regularizada, e exerce a atividade profissional de técnico administrativo numa empresa multinacional”.

O detido já foi presente ao Tribunal de Relação de Lisboa, onde foi decretado que ficará em prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.