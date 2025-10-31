Ouvir
PJ detém homem por abuso sexual de enteada em Santa Maria da Feira

31 out, 2025 - 13:21 • Olímpia Mairos

A menor revelou os factos abusivos a uma professora, que alertou as autoridades competentes.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 44 anos pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças, praticados desde 2022, em Santa Maria da Feira.

De acordo com a PJ, os abusos foram cometidos contra a sua enteada, atualmente com 13 anos, que vinha sendo vítima desde os 10.

“A menor, atualmente com 13 anos, vinha sendo abusada desde os 10 anos de idade, só agora conseguindo revelar os factos abusivos a uma professora, vindo os responsáveis do estabelecimento escolar a dar conhecimento à PJ”, lê-se na nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, enquanto figura parental, o suspeito terá aproveitado a relação de confiança e o poder de autoridade que exercia sobre a menor, bem como a sua vulnerabilidade devido à idade, para manter os abusos, que se agravaram ao longo do tempo em frequência e gravidade.

O detido, sem antecedentes criminais, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

