31 out, 2025 - 08:00 • Isabel Pacheco
Ainda não é uma da tarde e Maria está sentada na mesa do café, a poucos metros de casa, na Avenida da Liberdade, em Braga. Tem à sua frente um prato de sopa. É o seu almoço de todos os dias.
“Ao meio-dia como só sopa e à noite é que faço a minha refeição”, conta-nos Maria Adelaide que, apesar das dificuldades, garante-nos que consegue poupar “alguma coisa” dos 600 euros de pensão.
“Eu faço [poupança]. Tenho carro, a casa é minha e as contas estão em dia”. Já sobre quanto consegue amealhar, Maria diz que “depende”. “Há meses que são 100 euros. Outros 50” .
Roseane de 28 anos confessa que poupar é “difícil” e nem sempre certo. A funcionária de um quiosque no centro de Braga reconhece que “não tendo carro, nem filhos” ajuda. Ainda assim “poupar é um negócio difícil”.
“Nem sempre se consegue”, conta-nos Roseana que recebe 870 euros do ordenado mínimo nacional . “Quando vem mais um pouquinho no salário dá para guardar alguma coisinha. Normalmente consigo uns 100 euros”, confessa a jovem.
E poupar é um esforço que escapa a Nuno Mesquita, casado e com uma filha de três anos. O bracarense recorreu no mês passado ao crédito para fazer face às despesas fixas do mês.
“Fiz um crédito hipotecário para conseguir chegar a meio do mês e não andar a contar os cêntimos”, conta o funcionário do balcão de um bazar.
Em casa de Nuno entram dois salários mínimos nacionais, mas não chegam. A conta do supermercado é o que “mas pesa”.
“Os bens essenciais são muito caros, até, a alimentação. O crédito bancário da casa até está bom, agora, a alimentação não há hipótese”, atira Nuno de 39 anos.
“Éa renda, carro, água, luz, gás, Internet, creche, alimentação. É muita coisa”, elenca Nuno recordando que “já houve tempo” que conseguiu poupar, mas foi “há dez anos atras”.
Os portugueses pouparam mais no segundo trimestre deste ano. De acordo com últimos dados do INE, a taxa de poupança situou-se nos 12,6%, mais 0,2 pontos percentuais do que no primeiro trimestre, mas abaixo da média europeia que está nos 15,4%.
Ex ministro da economia, Manuel Caldeira Cabral reconhece que é mais fácil poupar para quem tem rendimentos mais altos, no entanto alerta para o facilitismo do recurso ao crédito, o que se traduz , diz, “num desincentivo à poupança”.
O também professor de economia lembra que nas décadas de 80 e 90 o país “era muito mais pobre e tinha uma taxa de poupança muito superior”.
“Na altura quem queria comprar um carro, poupava durante 2, 3, 4 anos e depois é que comprava o carro. Atualmente não compram o carro e ficam a dever”, exemplifica Caldeira Cabral considerando que atualmente “há uma facilidade de instrumentos financeiros que são positivos, mas que têm também um efeito de desincentivo à poupança, o que é negativo”.
O ex. ministro do governo de António Costa defende por isso “mais e melhor literacia financeira” até, porque, “poupança é liberdade”.
“Ter alguma almofada financeira dá às pessoas mais liberdade e essa liberdade tem um valor enorme momentos bons e nos momentos negativos”, resume o docente da escola de economia da Universidade do Minho. “Significa que as pessoas quando têm uma dificuldade na vida, não têm 2 ou 3 e têm uma capacidade financeira de acomodar essa dificuldade, pelo menos, de durante algum tempo se reajustar”.
O segredo, revela, é “começar a fazer poupança o mais cedo possível”.