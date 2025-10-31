Ouvir
“Poupar é um negócio difícil”

31 out, 2025 - 08:00 • Isabel Pacheco

No Dia Mundial da Poupança, conhecemos quem consiga poupar do salário mínimo nacional e quem tenha de recorrer ao crédito para pagar despesas.

A+ / A-

Ainda não é uma da tarde e Maria está sentada na mesa do café, a poucos metros de casa, na Avenida da Liberdade, em Braga. Tem à sua frente um prato de sopa. É o seu almoço de todos os dias.

“Ao meio-dia como só sopa e à noite é que faço a minha refeição”, conta-nos Maria Adelaide que, apesar das dificuldades, garante-nos que consegue poupar “alguma coisa” dos 600 euros de pensão.

“Eu faço [poupança]. Tenho carro, a casa é minha e as contas estão em dia”. Já sobre quanto consegue amealhar, Maria diz que “depende”. “Há meses que são 100 euros. Outros 50” .

Roseane de 28 anos confessa que poupar é “difícil” e nem sempre certo. A funcionária de um quiosque no centro de Braga reconhece que “não tendo carro, nem filhos” ajuda. Ainda assim “poupar é um negócio difícil”.

“Nem sempre se consegue”, conta-nos Roseana que recebe 870 euros do ordenado mínimo nacional . “Quando vem mais um pouquinho no salário dá para guardar alguma coisinha. Normalmente consigo uns 100 euros”, confessa a jovem.

E poupar é um esforço que escapa a Nuno Mesquita, casado e com uma filha de três anos. O bracarense recorreu no mês passado ao crédito para fazer face às despesas fixas do mês.

“Fiz um crédito hipotecário para conseguir chegar a meio do mês e não andar a contar os cêntimos”, conta o funcionário do balcão de um bazar.

Em casa de Nuno entram dois salários mínimos nacionais, mas não chegam. A conta do supermercado é o que “mas pesa”.

“Os bens essenciais são muito caros, até, a alimentação. O crédito bancário da casa até está bom, agora, a alimentação não há hipótese”, atira Nuno de 39 anos.

“Éa renda, carro, água, luz, gás, Internet, creche, alimentação. É muita coisa”, elenca Nuno recordando que “já houve tempo” que conseguiu poupar, mas foi “há dez anos atras”.

“Poupança é liberdade”, diz Caldeira Cabral

Os portugueses pouparam mais no segundo trimestre deste ano. De acordo com últimos dados do INE, a taxa de poupança situou-se nos 12,6%, mais 0,2 pontos percentuais do que no primeiro trimestre, mas abaixo da média europeia que está nos 15,4%.

Ex ministro da economia, Manuel Caldeira Cabral reconhece que é mais fácil poupar para quem tem rendimentos mais altos, no entanto alerta para o facilitismo do recurso ao crédito, o que se traduz , diz, “num desincentivo à poupança”.

O também professor de economia lembra que nas décadas de 80 e 90 o país “era muito mais pobre e tinha uma taxa de poupança muito superior”.

“Na altura quem queria comprar um carro, poupava durante 2, 3, 4 anos e depois é que comprava o carro. Atualmente não compram o carro e ficam a dever”, exemplifica Caldeira Cabral considerando que atualmente “há uma facilidade de instrumentos financeiros que são positivos, mas que têm também um efeito de desincentivo à poupança, o que é negativo”.

O ex. ministro do governo de António Costa defende por isso “mais e melhor literacia financeira” até, porque, “poupança é liberdade”.

“Ter alguma almofada financeira dá às pessoas mais liberdade e essa liberdade tem um valor enorme momentos bons e nos momentos negativos”, resume o docente da escola de economia da Universidade do Minho. “Significa que as pessoas quando têm uma dificuldade na vida, não têm 2 ou 3 e têm uma capacidade financeira de acomodar essa dificuldade, pelo menos, de durante algum tempo se reajustar”.

O segredo, revela, é “começar a fazer poupança o mais cedo possível”.

