Ainda não é uma da tarde e Maria está sentada na mesa do café, a poucos metros de casa, na Avenida da Liberdade, em Braga. Tem à sua frente um prato de sopa. É o seu almoço de todos os dias.

“Ao meio-dia como só sopa e à noite é que faço a minha refeição”, conta-nos Maria Adelaide que, apesar das dificuldades, garante-nos que consegue poupar “alguma coisa” dos 600 euros de pensão.

“Eu faço [poupança]. Tenho carro, a casa é minha e as contas estão em dia”. Já sobre quanto consegue amealhar, Maria diz que “depende”. “Há meses que são 100 euros. Outros 50” .

Roseane de 28 anos confessa que poupar é “difícil” e nem sempre certo. A funcionária de um quiosque no centro de Braga reconhece que “não tendo carro, nem filhos” ajuda. Ainda assim “poupar é um negócio difícil”.

“Nem sempre se consegue”, conta-nos Roseana que recebe 870 euros do ordenado mínimo nacional . “Quando vem mais um pouquinho no salário dá para guardar alguma coisinha. Normalmente consigo uns 100 euros”, confessa a jovem.

E poupar é um esforço que escapa a Nuno Mesquita, casado e com uma filha de três anos. O bracarense recorreu no mês passado ao crédito para fazer face às despesas fixas do mês.

“Fiz um crédito hipotecário para conseguir chegar a meio do mês e não andar a contar os cêntimos”, conta o funcionário do balcão de um bazar.

Em casa de Nuno entram dois salários mínimos nacionais, mas não chegam. A conta do supermercado é o que “mas pesa”.

“Os bens essenciais são muito caros, até, a alimentação. O crédito bancário da casa até está bom, agora, a alimentação não há hipótese”, atira Nuno de 39 anos.

“Éa renda, carro, água, luz, gás, Internet, creche, alimentação. É muita coisa”, elenca Nuno recordando que “já houve tempo” que conseguiu poupar, mas foi “há dez anos atras”.