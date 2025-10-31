Reabertas todas as estradas cortadas na cidade do Porto

A circulação do trânsito nos túneis das rotundas do Bessa e da AEP e no Campo Alegre, no Porto, já foi reaberta, mantendo-se condicionada a saída da Via de Cintura Interna (VCI) para a Boavista, disse fonte da PSP.

De acordo com a fonte, a situação foi "normalizada" nos locais referidos entre as 9h50 e as 10h00.

"Devido às inundações na via pública, houve também necessidade de cortar o trânsito noutras vias na cidade, nomeadamente na Avenida Antunes Guimarães, mas foram situação rapidamente resolvidas", acrescentou a fonte das Relações Públicas, do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Fonte da Câmara do Porto disse à Lusa que o mau tempo provocou na madrugada de hoje cerca de 70 ocorrências no Porto, sendo a "mais crítica" registada na Via de Cintura Interna, onde foi necessário efetuar o resgaste de uma idosa.

"Entre as 20h00 de quinta-feira e as 7h00 de hoje foram registadas cerca de 70 ocorrências, maioritariamente inundações em via pública e quedas de estruturas, sem grandes danos a registar. O pico das ocorrências registou-se pelas 6h00", explicou a fonte.

A situação "mais crítica registou-se na VCI, junto à saída da Boavista, sentido Arrábida-Freixo, onde a acumulação de água provocou a obstrução da via, com diversas viaturas afetadas".

"Foi necessário efetuar o resgate de uma idosa de dentro de uma viatura, que se encontrava bloqueada e em hipotermia, tendo sido socorrida no local", afirmou.

A fonte da Câmara do Porto acrescentou que a Avenida Gustavo Eiffel, na marginal do rio Douro, também esteve cortada, mas já reabriu à circulação.