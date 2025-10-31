Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Porto

Registadas 369 ocorrências devido ao mau tempo, mais de um terço no Grande Porto

31 out, 2025 - 19:41 • Ana Paula Santos , Diogo Camilo

Quase metade das ocorrências foram relativas a inundações - 154 -, enquanto 109 foram relativas a limpezas de via e outras 70 relativas a quedas de árvores.

A+ / A-

O número de ocorrências provocadas pelo mau tempo esta sexta-feira subiu para 369, a maior parte delas na Área Metropolitana do Porto.

À Renascença, o comandante Pedro Araújo da Proteção Civil adianta que foram registadas 136 ocorrências na região do Porto até às 18h00.

Quase metade das ocorrências foram relativas a inundações - 154 -, enquanto 109 foram relativas a limpezas de via e outras 70 relativas a quedas de árvores.

A Proteção Civil pede ainda cautela a quem anda na estrada e pede aos cidadãos que evitem circular junto à costa. Até ao momento não há danos a registar devido ao mau tempo.

Atualmente e até à manhã deste sábado, 13 distritos de Portugal continental vão manter-se em aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Há ainda dois distritos em aviso amarelo: Portalegre e Setúbal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 01 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)