Registadas 369 ocorrências devido ao mau tempo, mais de um terço no Grande Porto

O número de ocorrências provocadas pelo mau tempo esta sexta-feira subiu para 369, a maior parte delas na Área Metropolitana do Porto.

À Renascença, o comandante Pedro Araújo da Proteção Civil adianta que foram registadas 136 ocorrências na região do Porto até às 18h00.

Quase metade das ocorrências foram relativas a inundações - 154 -, enquanto 109 foram relativas a limpezas de via e outras 70 relativas a quedas de árvores.

A Proteção Civil pede ainda cautela a quem anda na estrada e pede aos cidadãos que evitem circular junto à costa. Até ao momento não há danos a registar devido ao mau tempo.

Atualmente e até à manhã deste sábado, 13 distritos de Portugal continental vão manter-se em aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Há ainda dois distritos em aviso amarelo: Portalegre e Setúbal.