Sentença no processo “golas antifumo” conhecida esta sexta-feira

O ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, general Carlos Mourato Nunes, e o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, ficam esta sexta-feira a conhecer a decisão final do caso mediaticamente conhecido como “golas anti-fumo”.

Ao todo, são 19 os arguidos — 14 pessoas e cinco empresas — e o Ministério Público considera que todos devem ser condenados a pena de prisão, ainda que com suspensão da sua execução.

Foi essa a posição defendida nas alegações finais, realizadas em maio deste ano, considerando que os procedimentos de contratação pública para a aquisição das golas e kits de proteção, no âmbito do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, foram “um simulacro, sem respeito pelas regras e concorrência”.

O Ministério Público afirma que ficou provado que os serviços associados à aquisição e elaboração dos kits de proteção já tinham sido prestados antes de serem contratados.

Mais ainda, sustenta que houve procedimentos ilícitos ocultados no momento da candidatura a subsídios, considerando “totalmente consubstanciado” o crime de fraude na obtenção de subsídio.