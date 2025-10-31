Ouvir
  • 31 out, 2025
Terramoto de Lisboa

Simulado sismo com magnitude semelhante ao de 1775

31 out, 2025 - 16:26 • Lusa

Dada a imprevisibilidade dos sismos, o centro nacional de alerta precoce de tsunamis funciona 24 horas por dia durante todo o ano.

Um sismo de magnitude de 8,5 ocorreu ao largo do cabo de São Vicente, em Sagres, e oito minutos depois a Proteção Civil é alertada, um cenário simulado esta sexta-feira no Centro de Alerta de Tsunamis de Portugal.

A visita dos jornalistas ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), onde funciona o centro, foi organizada na véspera do dia em que se cumprem 270 anos desde o terramoto e tsunami de Lisboa de 1755.

O chefe da divisão de Geofísica do IPMA, Fernando Carrilho, simulou a ocorrência de um terramoto de mais ou menos a mesma magnitude do de 1755, explicando o processo de acompanhamento e os passos que seriam dados atualmente.

Contando habitualmente com duas pessoas por turno, o centro de alerta precoce de tsunamis funciona 24 horas por dia durante todo o ano, porque os sismos não se podem prever, apenas avisar sobre a sua ocorrência o mais depressa possível, indica Telmo de Carvalho, vogal do Conselho Diretivo do IPMA.

Antes do alerta à Proteção Civil – encarregue da disseminação do aviso às autoridades a nível nacional, para que estas possam alertar as pessoas, por exemplo, através de mensagens e sirenes – e após a imediata identificação da localização do sismo, os técnicos do centro já tentaram calcular a sua magnitude e capacidade de gerar um tsunami, bem como identificar as zonas costeiras de maior risco e o tempo esperado de chegada da primeira onda.

No caso do simulacro, a primeira onda do tsunami levou 50 minutos a chegar à costa, tendo atingido Sagres, na costa continental de Portugal, e Porto Santo, na Madeira. A chegada à costa exige um segundo alerta.

Depois de o sistema observar o tsunami e ter medido as ondas, a informação é partilhada e nas 24 horas seguintes à sua diminuição a atenção continua a ser alta.

O Centro de Alerta de Tsunamis de Portugal existe desde 2017, tendo sido reconhecido pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2019.

O sistema português na região Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares Conectados (NEAM) deve também emitir mensagens de tsunami na proximidade da costa do país e alertar países como Espanha, Marrocos, França, Reino Unido, Alemanha, Grécia, Itália, Turquia.

O centro de alerta dispõe de uma rede para monitorizar a atividade sísmica e o comportamento do mar, com estações sísmicas em terra e marégrafos ao longo da costa, e está ligado através da COI à rede internacional de alerta.

