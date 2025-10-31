Só se morre afogado no verão e no mar? "Mentira". Afogamentos continuam "bastante elevados"

31 out, 2025 - 07:15 • Miguel Marques Ribeiro
“A maior parte dos portugueses ainda julga que só se morre afogado no verão e no mar e esta é uma das maiores mentiras que existem”, alerta o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS), Alexandre Tadeia.
A época balnear acabou a 15 de outubro (pelo menos na maioria dos concelhos do país) e a tendência dos últimos anos parece manter-se: “Infelizmente, estamos à espera, nesta época balnear, de um número de afogamentos muito próximo dos anos anteriores”, afirma o dirigente.
Desde 2019, em Portugal morreram em média 129 pessoas por ano nas praias nacionais e noutros tipos de locais aquáticos, como piscinas, “um valor bastante elevado, quando nos comparamos com outros países da Europa”.
49 mortes por afogamento até maio
Presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Sa(...)
Embora não existam ainda dados definitivos, relativamente a 2025, a realidade dos últimos meses será em tudo semelhante. Uma persistência de maus resultados que Alexandre Tadeia atribui à “escassez de nadadores-salvadores” e à existência de “muitas praias sem a quantidade de nadadores-salvadores prevista na lei”.
Problemas, afirma, “que todos os anos se arrastam e que este ano foram mais uma vez constatados”.
O cerne da questão, sublinha, até nem está na quantidade de nadadores-salvadores existentes (cerca de 5 mil pessoas no total, com a devida acreditação) mas sim na sua disponibilidade.
A maioria dos nadadores-salvadores, garante, são estudantes universitários que, devido aos estudos, não estão disponíveis para o arranque oficial da época balnear, que normalmente ocorre a 1 de maio.
Uma contrariedade agravada pela falta de investimento nesta área: “não há sequer incentivos, quer fiscais quer sociais, quer mesmo até a nível estudantil, para se ser trabalhador-estudante na área da assistência a banhistas em Portugal”.
Afogamentos
"O afogamento continua a ser uma causa significati(...)
As dificuldades distribuem-se de forma desigual pelo território: sentem-se mais a sul do país, onde tendencialmente a época balnear começa mais cedo (o período de vigilância das praias é determinado por cada concelho) — e também no interior do território, onde a escassez de recursos humanos é mais grave.
A FEPONS critica ainda algumas autarquias que, assegura Alexandre Tadeia, não estão a assumir as responsabilidades a que “são obrigadas por lei”. Isto apesar de receberem o devido apoio financeiro, a partir do pagamento dos concessionários das praias. “Têm esta competência e muitas delas não a estão a assumir”, aponta.
À imagem de anos anteriores, a solução em 2025 passou pela acumulação de horas extraordinárias pelos (poucos) nadadores-salvadores disponíveis e pela contratação de profissionais estrangeiros.
Face a este cenário e numa altura em que a Federação prepara a apresentação de um conjunto de propostas ao Governo, Alexandre Tadeia apela a uma “maior aposta na prevenção e também na assistência a banhistas”.
E deixa um aviso aos portugueses para porem de lado ideias pré-concebidas: “Morre-se [nas praias] durante todo o ano e até mais no interior do que no litoral”.