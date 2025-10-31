Só se morre afogado no verão e no mar? "Mentira". Afogamentos continuam "bastante elevados"

“A maior parte dos portugueses ainda julga que só se morre afogado no verão e no mar e esta é uma das maiores mentiras que existem”, alerta o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS), Alexandre Tadeia. A época balnear acabou a 15 de outubro (pelo menos na maioria dos concelhos do país) e a tendência dos últimos anos parece manter-se: “Infelizmente, estamos à espera, nesta época balnear, de um número de afogamentos muito próximo dos anos anteriores”, afirma o dirigente. Desde 2019, em Portugal morreram em média 129 pessoas por ano nas praias nacionais e noutros tipos de locais aquáticos, como piscinas, “um valor bastante elevado, quando nos comparamos com outros países da Europa”.

Embora não existam ainda dados definitivos, relativamente a 2025, a realidade dos últimos meses será em tudo semelhante. Uma persistência de maus resultados que Alexandre Tadeia atribui à “escassez de nadadores-salvadores” e à existência de “muitas praias sem a quantidade de nadadores-salvadores prevista na lei”. Problemas, afirma, “que todos os anos se arrastam e que este ano foram mais uma vez constatados”. Dificuldades sentem-se mais no sul e no litoral O cerne da questão, sublinha, até nem está na quantidade de nadadores-salvadores existentes (cerca de 5 mil pessoas no total, com a devida acreditação) mas sim na sua disponibilidade. A maioria dos nadadores-salvadores, garante, são estudantes universitários que, devido aos estudos, não estão disponíveis para o arranque oficial da época balnear, que normalmente ocorre a 1 de maio. Uma contrariedade agravada pela falta de investimento nesta área: “não há sequer incentivos, quer fiscais quer sociais, quer mesmo até a nível estudantil, para se ser trabalhador-estudante na área da assistência a banhistas em Portugal”.