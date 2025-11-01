Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Bebé da grávida que morreu no Amadora-Sintra não sobreviveu

01 nov, 2025 - 13:35 • Ana Kotowicz

Ministério Público abriu inquérito à morte de grávida. O bebé, que estava internado no Amadora-Sintra, morreu esta manhã.

A+ / A-

O bebé da grávida que morreu no Amadora-Sintra, e que estava em estado grave desde o parto por cesariana, não sobreviveu. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada à Renascença por fonte oficial do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.


Ministério Público abre inquérito à morte de grávida no Amadora-Sintra

Saúde

Ministério Público abre inquérito à morte de grávida no Amadora-Sintra

Mulher de 38 anos estava fez uma CTG durante consu(...)

O caso já motivou várias aberturas de inquérito. Depois de o hospital, a Entidade Reguladora da Saúde e a IGAS (Inspeção Geral das Atividades em Saúde) terem anunciado que iam investigar o sucedido, também o Ministério Público abriu um inquérito às circunstâncias que levaram à morte da guineense na madrugada de sexta-feira.

Na quinta-feira, 29 de outubro, a grávida de 38 semanas terá feito uma cardiotocografia (CTG) para avaliar a frequência cardíaca do feto, e os valores, segundo o hospital, estariam normais. Foram, no entanto, detetados valores ligeiros de hipertensão, tendo sido reencaminhada para a urgência — onde fez os exames — e mandada para casa, com o agendamento de uma consulta para daí a duas semanas.

IGAS e Hospital Amadora-Sintra abrem inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

Saúde

IGAS e Hospital Amadora-Sintra abrem inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

A vítima, uma guineense de 38 anos, procurou o hos(...)

Acabaria por dar entrada no Serviço de Urgência de Obstetrícia na madrugada de sexta-feira, 31 de outubro, em paragem cardiorrespiratória. Foi realizada uma cesariana de emergência, e o bebé nasceu às 01h56, mas tinha, desde logo, prognóstico "muito reservado".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)