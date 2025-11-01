Bonecos vão ao hospital e os medos das crianças ficam à porta

O Hospital dos Bonequinhos regressa a Braga, de 5 a 8 de novembro, para a sua 18.ª edição, transformando o hospital num espaço de aprendizagem, brincadeira e confiança para mais de 800 crianças em idade pré-escolar.

A iniciativa, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho (NEMUM) em parceria com a Unidade Local de Saúde de Braga, a Câmara Municipal de Braga e a Escola de Medicina da UMinho, pretende reduzir o medo e a ansiedade associados às idas ao hospital, mostrando que a saúde também se aprende a brincar.

No percurso pedagógico e interativo, as crianças entre os 3 e os 6 anos, tratam dos seus bonecos em várias “estações” — da triagem à cirurgia — acompanhados por estudantes de Medicina, Psicologia, Enfermagem, Optometria, Educação Básica e Medicina Dentária das universidades do Minho e do Porto.

“O objetivo é reduzir o medo e a ansiedade, frequentemente associados ao ambiente hospitalar, proporcionando-lhes uma experiência positiva, onde aprendem sobre o corpo humano e sobre a importância dos cuidados de saúde”, explica a organização.

Para os estudantes, o evento é também uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional.

“O sucesso crescente desta atividade reflete o compromisso e a inovação das suas edições anteriores”, afirma Mariana Reis, diretora do Hospital dos Bonequinhos 2025.