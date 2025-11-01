Homem em Campo Maior com pulseira eletrónica por agressões a ex-companheira

Um homem, de 50 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra a ex-companheira, de 37 anos, no concelho de Campo Maior, tendo os militares apreendido diversas armas na sua residência, foi divulgado este sábado.

Em comunicado, a GNR explicou que o suspeito foi detido através do Núcleo Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Portalegre, na passada quarta-feira.

A mesma força de segurança indicou que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica em curso, os militares da Guarda realizaram "diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima".

Na ação policial de quarta-feira, além da detenção, a GNR apreendeu uma pistola de alarme, duas pistolas de ar comprimido, um bastão extensível e outro de borracha, ambos de 55 centímetros, 37 munições de salva, 175 esferas de borracha, diversas botijas de CO2, um acessório de laser para utilização em arma de fogo e uma embalagem de gás pimenta.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Elvas e saiu em liberdade, mas proibido de se aproximar da vítima, num raio de 300 metros, sendo esta medida controlada por pulseira eletrónica.

O homem está também proibido de contactar a vítima por qualquer meio e obrigado a não deter, adquirir ou utilizar qualquer tipo de arma, devendo proceder à entrega imediata de todas as armas de que seja eventualmente possuidor.

A operação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Campo Maior.