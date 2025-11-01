Ouvir
Homem morreu no mar na praia da Maiata na Madeira

01 nov, 2025 - 17:56 • Lusa

O homem encontrava-se no mar, com a filha, que conseguiu sair viva, enquanto o pai acabou por morrer.

A+ / A-

Um homem foi hoje resgatado do mar sem vida, na praia da Maiata, em Machico, na Madeira, indicou fonte dos bombeiros municipais daquele concelho.

Em declarações à agência Lusa, a fonte disse que um homem encontrava-se no mar, com a filha, que conseguiu sair viva, enquanto o pai acabou por morrer.

O alerta foi recebido pelos Bombeiros Municipais de Machico às 15h30, tendo os bombeiros mobilizado uma ambulância com três elementos.

No local também esteve a Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS), que fez o resgate do mar.

A filha da vítima foi transportada pelos bombeiros para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido ao seu estado psicológico, indicou a mesma fonte.

