Mau tempo

Madrugada de sábado no distrito do Porto foi "mais calma"

01 nov, 2025 - 10:03 • Lusa

O IPMA prevê uma melhoria gradual no estado do tempo e, a Norte, o céu deverá estar muito nublado, com abertas no litoral a partir da manhã e no interior a partir da tarde.

A madrugada de sábado no distrito do Porto foi "mais calma" e sem ocorrências significativas a registar, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

De acordo com a mesma fonte, a madrugada "em nada" se comparou à madrugada de quinta-feira para sexta-feira, em que foram registadas chuvas intensas e várias inundações por todo o distrito do Porto, tendo a ocorrência "mais crítica" sido registada na Via de Cintura Interna (VCI), onde foi necessário efetuar o resgaste de uma idosa, e a circulação do trânsito nos túneis das rotundas do Bessa e da AEP, e no Campo Alegre chegou a estar cortada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma melhoria gradual no estado do tempo e, a Norte, o céu deverá estar muito nublado, com abertas no litoral a partir da manhã e no interior a partir da tarde.

Nesta região, devido à chuva estão sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Porto, e Vila Real.

