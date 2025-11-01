Sismo em Lisboa: "Não tenho visto avanços de obras nos hospitais"

Em entrevista à Renascença, António Correia, o chefe do Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), reconhece que há ainda muito por fazer na preparação, em Portugal, para a eventualidade de um novo grande sismo: "Há escolas e há edifícios em risco de colapso, isso não tenho a menor dúvida".

No caso dos hospitais, a nova unidade a construir em Lisboa terá capacidade "para resistir a uma ação sísmica até superior à de um edifício normal, porque é uma infraestrutura crítica. Quanto aos hospitais mais antigos, António Correia admite que "têm várias debilidades que precisam de ser acauteladas", mas não tem visto o avanço das obras.

Qual é o grau de preparação para resistirmos a um sismo como o de 1755?

O grau de preparação será seguramente muito melhor do que em 1755, para começar (risos). Digamos que, neste momento, por exemplo, a Proteção Civil tem ferramentas, até algumas feitas em colaboração com o UNEC, para a simulação de diferentes cenários sísmicos. Para preverem exatamente qual é o tipo de danos expectáveis, as zonas que serão mais afetadas e para lhes permitir, de certa forma, dimensionar os dispositivos e as ajudas que têm que ser despoletadas em caso de um sismo importante.

Agora, o que nós sabemos é que, por exemplo, mais de metade do edificado aqui da região de Lisboa não foi dimensionado tendo em conta a ação sísmica.

É um edificado que é anterior à década de 1980, quando apareceu o primeiro regulamento a sério, moderno, para dimensionamento ao sismo.

Ou seja, sabendo nós que irá acontecer, certamente, um novo grande sismo na região de Lisboa, não sabemos é quando, continuamos a empurrar com a barriga. Porque são necessárias obras estruturais?

É um processo que demora bastante tempo, não é? Neste momento temos as ferramentas em termos de regulamentos para dimensionar edifícios novos e para avaliar, e reabilitar, edifícios existentes para uma ação sísmica expectável. E, portanto, as ferramentas existem. Esses edifícios mais modernos, se forem construídos com a qualidade que é expectável associada à regulamentação que existe, espera-se que esses edifícios tenham um bom comportamento face à ação sísmica.

Em relação aos edifícios existentes, apenas muito recentemente, nos últimos 5 anos, é que temos a regulamentação para se efetuar a reabilitação sismo-resistente e isso é um investimento que vai demorar tempo para ir renovando e reabilitando o parque habitacional que existe.

Relativamente, por exemplo, a escolas e hospitais, como é que estamos? Qual é o grau de preparação para um eventual sismo neste momento?

Eu julgo que podemos referir-nos a esses edifícios, como aos edifícios em geral. Ou seja, temos edifícios mais antigos, que estarão menos preparados à partida para resistir aos sismos, e outros mais modernos que estarão preparados para resistir aos sismos.

No caso dos hospitais, consegue apontar-me exemplos de um e de outro? Enfim, temos os exemplos que falamos, não é?

Do novo hospital de Lisboa, que será seguramente construído tendo em conta a ação sísmica, e para resistir a uma ação sísmica até superior à de um edifício normal, como deve ser, porque é uma infraestrutura crítica.

E depois temos os hospitais existentes que, à partida, e já houve estudos de diferentes entidades que mostram que têm várias debilidades que precisam de ser acauteladas para que tenham um bom comportamento.

Mas os estudos vão sendo feitos, o diagnóstico parece estar feito, mas a obra avança?

Não tenho visto avanços de obras nos hospitais. Tenho visto algumas intervenções em escolas, algumas até que nós temos acompanhado.

Fizemos também um estudo sobre o parque escolar na região de Lisboa, por exemplo. Temos feito algumas intervenções para essa avaliação do parque escolar. E nessas avaliações tentamos ajudar o decisor a priorizar as intervenções, e a perceber quais é que são as infraestruturas que precisam de uma intervenção mais urgente e profunda.

Mas ainda há escolas em risco de colapso caso haja um sismo de grande intensidade?

Há escolas e há edifícios em risco de colapso, isso não tenho a menor dúvida. E nessa priorização identificamos aqueles que precisam de intervenções mais urgentes. Algumas estão a avançar, outras ainda não. Enfim, haverá que arranjar o financiamento adequado para fazer essas intervenções, ao longo do tempo.