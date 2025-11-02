Bebé em estado crítico faz 270 quilómetros de ambulância por falha em helicóptero do INEM

Um bebé recém-nascido, com uma hemorragia cerebral congénita, teve de ser transportado de urgência de Faro para Lisboa por ambulância, num trajeto de cerca de 270 quilómetros, depois de falharem as opções de transporte aéreo do INEM.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A notícia, avançada pela CNN Portugal, dá conta de que o bebé nasceu em Portimão, ao final da tarde de sexta-feira, e foi inicialmente transferido para a unidade de Faro, com uma referência para neurocirurgia. No entanto, a gravidade da situação obrigou a uma nova transferência, desta vez para Lisboa.

Segundo a estação televisiva, a equipa médica que acompanhava o caso solicitou ao INEM que o recém-nascido fosse transportado de helicóptero, mas o aparelho estacionado em Loulé foi dado como indisponível, devido à falta de material e equipamento médico indispensável para a missão.

De acordo com a CNN Portugal, o INEM, sem avançar as razões concretas, confirmou que o helicóptero não estava em condições de cumprir o transporte, admitindo mesmo que o meio aéreo ficará inoperacional pelo menos até segunda-feira.

A criança terá chegado ao Hospital Dona Estefânia em estado crítico, encontrando-se internada na unidade de cuidados intensivos de neonatologia.