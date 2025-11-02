Doentes urgentes esperam mais de seis horas por atendimento no Hospital Amadora-Sintra

Os doentes urgentes estão, este domingo, a esperar 6 horas e 31 minutos para serem atendidos na urgência geral do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa.

Segundo a plataforma do Ministério da Saúde que divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares no país, às 17h20 o tempo de espera situava-se em um dia e 39 minutos para a primeira observação.

Às 15h30 deste domingo, também a espera para os doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de 1h26min e 2h22min para os pouco urgentes (pulseira verde).

À Renascença, fonte hospitalar admitiu que a situação ao início desta tarde "está ligeiramente melhor" que a manhã deste domingo "mas ainda com tempo médios de espera elevados".

Em causa estão a falta de vários médicos no serviço e o perfil dos atendimentos dos doentes que chegam às urgências.



O hospital apela aos utentes para que contactem a linha do SNS24 (808242424), antes de se deslocarem à urgência hospitalar, de modo a evitarem deslocações desnecessárias.

[notícia atualizada às 21h40 de dia 2 de novembro de 2025]

