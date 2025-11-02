Doentes urgentes esperam mais de um dia por atendimento no Hospital Amadora-Sintra

Os doentes urgentes estão, este domingo, a esperar 1 dia e 39 minutos para serem atendidos na urgência geral do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa.

Segundo a plataforma do Ministério da Saúde que divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares no país, às 17h20 existiam 51 doentes urgentes (pulseira amarela) que aguardavam em média 1 dia e 39 minutos para a primeira observação.

À Renascença, fonte hospitalar admite que a situação ao início desta tarde "está ligeiramente melhor" que a manhã deste domingo "mas ainda com tempo médios de espera elevados".

Em causa estão a falta de vários médicos no serviço e o perfil dos atendimentos dos doentes que chegam às urgências.



Às 15h30 deste domingo, também a espera para os doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de 1h26min e 2h22min para os pouco urgentes (pulseira verde).

O hospital apela aos utentes para que contactem a linha do SNS24 (808242424), antes de se deslocarem à urgência hospitalar, de modo a evitarem deslocações desnecessárias.

[notícia atualizada às 17h20 de dia 2 de novembro de 2025]

