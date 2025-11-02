Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Doentes urgentes esperam mais de um dia por atendimento no Hospital Amadora-Sintra

02 nov, 2025 - 15:26 • Redação

O hospital alerta os doentes para usarem a linha SNS24, de modo a evitarem deslocações desnecessárias ao hospital.

A+ / A-

Os doentes urgentes estão, este domingo, a esperar 1 dia e 39 minutos para serem atendidos na urgência geral do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa.

Segundo a plataforma do Ministério da Saúde que divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares no país, às 17h20 existiam 51 doentes urgentes (pulseira amarela) que aguardavam em média 1 dia e 39 minutos para a primeira observação.

À Renascença, fonte hospitalar admite que a situação ao início desta tarde "está ligeiramente melhor" que a manhã deste domingo "mas ainda com tempo médios de espera elevados".

Em causa estão a falta de vários médicos no serviço e o perfil dos atendimentos dos doentes que chegam às urgências.

Às 15h30 deste domingo, também a espera para os doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de 1h26min e 2h22min para os pouco urgentes (pulseira verde).

O hospital apela aos utentes para que contactem a linha do SNS24 (808242424), antes de se deslocarem à urgência hospitalar, de modo a evitarem deslocações desnecessárias.

[notícia atualizada às 17h20 de dia 2 de novembro de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)