Dois mortos em Rio Maior numa colisão entre motociclo e viatura ligeira

Duas pessoas morreram hoje ao final da tarde no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Santarém, o acidente ocorreu minutos antes das 18h30 na Estrada Rural 361, na localidade de Fráguas.

A mesma fonte adiantou que as duas vítimas mortais - confirmadas no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e Caldas da Rainha - eram os ocupantes do motociclo.

Da colisão resultaram ainda dois feridos assistidos no local.

Nas operações de socorro estiveram envolvidas 11 viaturas e 26 operacionais.