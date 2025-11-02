Ouvir
Dois mortos em Rio Maior numa colisão entre motociclo e viatura ligeira

02 nov, 2025 - 21:34 • Lusa

As duas vítimas mortais - confirmadas no local pelas equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e Caldas da Rainha - eram os ocupantes do motociclo.

Duas pessoas morreram hoje ao final da tarde no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Santarém, o acidente ocorreu minutos antes das 18h30 na Estrada Rural 361, na localidade de Fráguas.

Da colisão resultaram ainda dois feridos assistidos no local.

Nas operações de socorro estiveram envolvidas 11 viaturas e 26 operacionais.

