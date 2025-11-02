INEM garante que bebé transportado de Faro para Lisboa não foi de helicóptero devido ao mau tempo

02 nov, 2025 - 23:05 • Olímpia Mairos
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assegura que o transporte do bebé que seguiu de ambulância de Faro para Lisboa apenas não foi feito por helicóptero devido às más condições meteorológicas.
A notícia foi inicialmente avançada pela CNN Portugal, que referiu que o recém-nascido — com uma hemorragia cerebral — teria sido transportado por via terrestre porque um dos helicópteros não dispunha do material e equipamento médico necessários para garantir a segurança da operação.
Em comunicado enviado à Renascença, o INEM esclarece que “o transporte inter-hospitalar deste bebé não poderia ter sido assegurado por via aérea a partir de qualquer das bases de helicópteros, Évora ou Loulé, devido às condições meteorológicas adversas que se faziam sentir”.
O instituto sublinha ainda que “assegurou a resposta por via terrestre, através de uma Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, garantindo o transporte e o acompanhamento médico ao bebé com a máxima segurança”.
De acordo com o INEM, o Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) é um serviço que se “dedica especificamente ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde.
As ambulâncias afetas a este serviço “dispõem de uma tripulação constituída por um médico, um enfermeiro e um Técnico de Emergência Pré-hospitalar (TEPH)” e estão equipadas “com todo o material necessário à estabilização de doentes dos 0 aos 18 anos, permitindo o seu transporte para hospitais com unidades diferenciadas e capacidade para o seu tratamento”, esclarece.
A criança encontra-se internada na unidade de cuidados intensivos de neonatologia do Hospital Dona Estefânia.