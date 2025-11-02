Marta Temido diz que saída de Ana Paula Martins não resolve os problemas da Saúde

A antiga ministra da Saúde no Governo de António Costa, Marta Temido, critica a falta de respostas do atual Executivo da AD-Aliança Democrática, mas considera que a demissão da ministra Ana Paula Martins não traria qualquer benefício para o setor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em entrevista à CNN Portugal, Marta Temido — que se demitiu na sequência de um caso semelhante ao ocorrido na semana passada, que culminou na morte de uma grávida e do bebé — afirmou que uma demissão não impede que o problema volte a acontecer.

“Estilhaça-se um bocadinho a confiança quando não se dá o passo em frente, seja no sentido certo ou apenas por voluntarismo, e se diz: ‘não, não, não devia ter acontecido assim, é esta a minha responsabilidade’”, declarou.

Questionada sobre se Ana Paula Martins deveria demitir-se, Temido respondeu: “Não me parece que isso ajude em nada.”

A antiga ministra da Saúde acrescentou ainda que, com o distanciamento do tempo, reconsidera a própria decisão de se ter demitido: “Talvez, se eu hoje olhasse para trás, se não me tivesse demitido, pudesse ter feito mais coisas”, disse.

Sobre a possibilidade de apoiar António José Seguro na corrida a Belém, Marta Temido afastou essa hipótese e lamentou que outros elementos do PS não se tenham candidatado.