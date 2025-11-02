Quatro idosos retirados de lar ilegal em Oliveira do Bairro

A GNR encerrou um lar ilegal no concelho de Oliveira do Bairro, tendo identificado uma mulher de 34 anos e um homem de 18 anos por maus tratos a idosos, anunciou este domingo esta força de segurança.

A investigação do Comando Territorial de Aveiro decorria há quatro meses e incidia na prática reiterada de crimes de maus-tratos físicos e psíquicos sobre idosos, como confirmou à Renascença fonte do destacamento da Anadia da GNR.

"Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos desenvolviam a atividade de acolhimento de idosos em residências arrendadas, sem que os espaços em questão possuíssem condições adequadas para acolher os idosos ali residentes, nem os seus cuidadores fossem detentores de formação profissional adequada", indicou a GNR, em comunicado.

Foram realizadas três buscas domiciliárias nas freguesias de Bustos e Oiã, que culminaram com o encerramento administrativo da estrutura.

"No decorrer das diligências procedeu-se à retirada de quatro idosos que foram encaminhados para a rede de apoio da Segurança Social, bem como à retirada e sinalização, junto da Comissão Proteção de Crianças e Jovens, de uma criança, que foi encaminhada para uma instituição de solidariedade social de apoio a menores em risco", acrescentou a GNR.

À Renascença, o capitão José Magalhães detalhou que três idosos mantém-se a ser acompanhados na rede de apoio da Segurança Social e um quarto foi entregue aos cuidados do filho.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.

A ação contou com o apoio da Autoridade de Saúde de Oliveira Bairro, da Segurança Social de Coimbra, da Segurança Social de Aveiro e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro.