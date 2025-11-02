ULS Amadora-Sintra revela que grávida que morreu era acompanhada desde julho

A grávida que morreu na madrugada de sexta-feira no hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, estava a ser acompanhada desde julho de 2025, mas a ministra da Saúde não sabia.

Em comunicado, o Conselho de Administração Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra confirma que a mulher “foi observada no Hospital da ULS Amadora-Sintra no dia 29 de outubro, durante uma consulta de obstetrícia”, informação que já havia sido transmitida pela ministra da Saúde, com base no primeiro comunicado emitido pela unidade.

“A informação prestada pela senhora ministra da Saúde, na audição parlamentar, teve por base informação e o comunicado emitido pela ULSASI, que se referia ao episódio em concreto que antecedeu o desfecho fatal, que teve lugar no dia 31 de outubro, no Hospital Fernando Fonseca”, lê-se na nota.

Contudo, a ULSASI acrescenta agora que, apenas esta tarde, foi possível verificar que a utente estava também a ser acompanhada nos cuidados de saúde primários da mesma unidade desde julho de 2025, na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Agualva, onde realizou duas consultas de vigilância da gravidez, em 14 de julho e 14 de agosto.

“Só hoje essa informação foi prestada à senhora ministra da Saúde”, garante a ULS.