ULS de Coimbra ultrapassou as 100 cirurgias robóticas em ortopedia

O programa de Cirurgia Robótica em ortopedia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, a única entidade pública nacional que dispõe desta tecnologia, ultrapassou as 100 cirurgias no Hospital Geral (Covões).

"Desde o início da implementação desta tecnologia avançada, temos dedicado esforços para oferecer aos nossos doentes procedimentos mais precisos, menos invasivos e com recuperação mais rápida", destacou Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia, em comunicado.

O especialista frisou que a cirurgia robótica, iniciada em julho, "tem revolucionado" a forma como são realizadas intervenções cirúrgicas, "permitindo maior precisão, menores riscos de complicações e melhores resultados".

"Neste tempo foi possível realizar cirurgias inovadoras a nível nacional e internacional", salientou.

A ULS de Coimbra adiantou ainda que, na sexta-feira, a equipa cirúrgica procedeu à implantação bilateral de próteses do joelho por robótica (realizada pela primeira vez no país), "um procedimento realizado em circunstâncias especiais e pouco frequentes".

Segundo aquela entidade, a cirurgia de prótese bilateral, realizada por meio da robótica, "representa não só um avanço médico, mas também uma oportunidade de transformação completa na abordagem clínica e experiência dos doentes".

A precisão da técnica robótica permite menor agressão cirúrgica, recuperação mais rápida e menos dor no processo de reabilitação.

Esta cirurgia foi realizada pela seguinte equipa: Fernando Fonseca e Diana Bicas (médicos especialistas em Ortopedia); Margarida Pereira (médica especialista em Anestesiologia); e Ricardo Branco, Ana Ferreira e Catarina Antunes (enfermeiros).

Para Alexandre Lourenço, presidente do conselho de administração, "este avanço tecnológico demonstra o compromisso da ULS de Coimbra a desenvolver as respostas no Hospital Geral como uma unidade de saúde de vanguarda da medicina moderna, na procura das melhores soluções para a saúde dos nossos utentes".

"A realização da 100.ª cirurgia robótica em Ortopedia reforça o compromisso da ULS de Coimbra de prestar cuidados de saúde de qualidade e promover a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. Vamos continuar a nossa missão de transformar vidas, tanto através da inovação tecnológica, como do cuidado humano", sublinhou.

O programa de Cirurgia Robótica em Ortopedia da ULS de Coimbra resultou de um investimento no Hospital Geral (Covões) de dois milhões de euros na aquisição do Sistema de Cirurgia Assistida por Braço Robótico e de mais dois milhões de euros para a atualização dos sistemas de navegação por imagem.