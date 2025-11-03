Adiado pela terceira vez acórdão do processo de atual e ex-bastonária dos enfermeiros

O Tribunal Central Criminal de Lisboa adiou esta segunda-feira pela terceira vez a leitura do acórdão do julgamento em que o atual, a ex-bastonária dos enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem respondem por peculato e falsificação.

Segundo disse à Lusa fonte do tribunal, a leitura do acórdão foi adiada devido a doença da juíza, para uma data a definir.

A decisão foi inicialmente agendada para 15 de setembro, depois remarcada para 22 de outubro por motivo de doença de uma magistrada e por fim reagendada para hoje devido "ao volume do serviço a cargo da juíza".

Em 28 de maio, nas alegações finais do julgamento iniciado em janeiro, o Ministério Público pediu pena suspensa para todos os arguidos, incluindo para o atual bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, e para a sua antecessora, Ana Rita Cavaco.

Já a defesa de 12 dos 13 arguidos pugnou pela absolvição, enquanto a da 13.ª acusada, que confessou parcialmente os atos imputados, admitiu a condenação apenas por falsificação de documento.

Em causa está o facto de os arguidos terem alegadamente forjado, em 2016, despesas de deslocação de viagens fictícias para se apropriarem indevidamente de 63 mil euros da associação profissional, o que estes negam.