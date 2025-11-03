Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Adiado pela terceira vez acórdão do processo de atual e ex-bastonária dos enfermeiros

03 nov, 2025 - 14:54 • Lusa

Em causa está o facto de os arguidos terem alegadamente forjado, em 2016, despesas de deslocação de viagens fictícias para se apropriarem indevidamente de 63 mil euros da associação profissional, o que estes negam.

A+ / A-

O Tribunal Central Criminal de Lisboa adiou esta segunda-feira pela terceira vez a leitura do acórdão do julgamento em que o atual, a ex-bastonária dos enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem respondem por peculato e falsificação.

Segundo disse à Lusa fonte do tribunal, a leitura do acórdão foi adiada devido a doença da juíza, para uma data a definir.

A decisão foi inicialmente agendada para 15 de setembro, depois remarcada para 22 de outubro por motivo de doença de uma magistrada e por fim reagendada para hoje devido "ao volume do serviço a cargo da juíza".

Em 28 de maio, nas alegações finais do julgamento iniciado em janeiro, o Ministério Público pediu pena suspensa para todos os arguidos, incluindo para o atual bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, e para a sua antecessora, Ana Rita Cavaco.

Já a defesa de 12 dos 13 arguidos pugnou pela absolvição, enquanto a da 13.ª acusada, que confessou parcialmente os atos imputados, admitiu a condenação apenas por falsificação de documento.

Em causa está o facto de os arguidos terem alegadamente forjado, em 2016, despesas de deslocação de viagens fictícias para se apropriarem indevidamente de 63 mil euros da associação profissional, o que estes negam.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)