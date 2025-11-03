Ouvir
  • 04 nov, 2025
Bragança

Bragança Shopping encerrado devido a incêndio no estacionamento subterrâneo

03 nov, 2025 - 19:25 • Lusa

Fogo teve início em carro elétrico que estava no parque de estacionamento.

O Bragança Shopping está encerrado, devido a um incêndio, num carro elétrico que estava no estacionamento subterrâneo, piso 0, adiantou, à Lusa, a Proteção Civil.

O comandante sub-regional das Terras de Tras-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, explicou que o incêndio ficou confinado apenas a uma viatura e não há feridos.

À Lusa, o comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, adiantou que o shopping já não volta a abrir hoje ao público.

O alerta foi dado por volta das 17:45.

