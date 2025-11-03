Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trabalho

CGTP "não vai recuar" e avalia greve geral na quinta-feira

03 nov, 2025 - 16:57 • Isabel Pacheco , Diogo Camilo

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, critica aquilo que considera ser um Governo "profundamente alheado" de problemas como a degradação das condições de vida e das condições de trabalho. Intersindical tem manifestação nacional contra o pacote laboral marcada para este sábado, em Lisboa.

A+ / A-

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) garante que "todas as formas de luta estão em cima da mesa" e não descarta a ameaça de greve geral para um futuro próximo.

À Renascença, o secretário-geral Tiago Oliveira reval que está em causa o anteprojeto apresentado pelo Governo para alterações à legislação laboral, que considera ser "profundamente negativo", garantindo que a CGTP não irá desistir até o executivo de Luís Montenegro recuar na decisão.

"Já temos o Conselho Nacional marcado para dia 6. Vamos discutir, obviamente, em coletivo e depois irá ser anunciado", anunciou o líder da intersindical, à margem de um plenário com dirigentes sindicais nas vésperas da manifestação nacional contra o pacote laboral que acontece sábado, em Lisboa.

Tiago Oliveira avança que a rejeição do pacote laboral foi proposta à ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, considerando que este é um Governo "profundamente alheado" de problemas como a degradação das condições de vida e a degradação das condições de trabalho.

"Nenhum trabalhador perdoaria à CGTP, se num conjunto de mais de 100 matérias que estão neste pacote laboral, conseguíssemos ultrapassar uma ou outra e permitíssemos que 98% delas se mantivessem em cima da mesa, e todas elas são penalizadoras para o mundo do trabalho", afirma Tiago Oliveira.

No início de outubro, o líder da CGTP já tinha anunciado que admitia uma greve geral caso o Governo não recuasse "em toda a linha" no pacote laboral e nas alterações ao Código de Trabalho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)