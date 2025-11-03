Ouvir
Chuva continua a marcar o estado do tempo a Norte e Centro

03 nov, 2025 - 06:15 • Olímpia Mairos

O estado do tempo em Portugal continental vai continuar a ser marcado pela chuva, sobretudo nas regiões Norte e Centro, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para esta segunda-feira, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo durante a manhã, tornando-se gradualmente muito nublado no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde, onde poderão ocorrer períodos de chuva no final do dia.

O vento será fraco, mas passará a soprar do quadrante sul a partir da tarde, tornando-se moderado (até 30 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo da Roca e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Norte e Centro.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo em zonas de vale, e formação de geada em locais abrigados do interior Norte e Centro.

As temperaturas vão registar uma pequena descida das mínimas e uma ligeira subida das máximas no interior Norte e Centro. No Algarve, espera-se uma pequena descida da temperatura máxima.

