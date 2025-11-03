Cinco feridos em incêndio no estabelecimento prisional de Tires

03 nov, 2025 - 14:59 • Jaime Dantas
Quatro guardas prisionais e um recluso ficaram feridos, esta segunda-feira, na sequência um incêndio no estabelecimento prisional de Tires, confirma à Renascença fonte do comando Sub-Regional de Lisboa.
De acordo com a mesma fonte, os feridos terão sido assistidos devido a queimaduras e inalação de fumos.
Um dos guardas apresenta ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital de Cascais.
Segundo a mesma fonte, o fogo terá sido causado por um dos reclusos.
O alerta foi dado às 11h54 e levou à mobilização de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.