Em Destaque
Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública

03 nov, 2025 - 13:03 • Lusa

Político vai renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal.

O deputado municipal do PS Marco Costa, reeleito nas últimas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal de Setúbal, foi detido no sábado por roubo na via pública, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte socialista.

"A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal", disse à agência Lusa o vereador Fernando José.

"Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar", acrescentou o autarca socialista.

A notícia da detenção do deputado municipal Marco Costa "por roubo na via pública" foi avançada esta segunda-feira de manhã na página oficial do jornal O Setubalense na rede social Facebook.

Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa terá sido notificado para ser presente ainda hoje ao Tribunal de Setúbal.

