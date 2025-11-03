Droga. Quase 5.800 audições realizadas em 2024

As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) realizaram 5.794 audições em 2024, das quais 4.677 incidiram sobre processos instaurados no próprio ano, com 96% conduzidas diretamente pelas CDT, foi esta segunda-feira anunciado.

O Relatório de avaliação da atividade processual das CDT, do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), indica que o número reflete o empenho das CDT na resposta célere aos novos casos, reforçando o papel central destas estruturas na intervenção precoce junto de consumidores de substâncias psicoativas.

As restantes 1.117 audições envolveram processos transitados de anos anteriores.

O relatório anual das CDT revela que 89% dos processos abertos em 2024 — 61% já arquivados — foram alvo de diligências, refletindo uma melhoria de eficiência com apenas 11% pendentes, valor significativamente inferior ao registado no ano anterior.

A maioria das deliberações teve caráter suspensivo, privilegiando medidas não punitivas e ajustadas ao perfil de consumo dos indiciados, como apresentações periódicas ou encaminhamentos para serviços especializados.

As autoridades policiais, particularmente GNR (44%) e PSP (18%), mantiveram-se como os principais canais de sinalização de casos, enquanto as autoridades judiciais (38%) registaram um papel em crescimento devido a alterações legislativas recentes.