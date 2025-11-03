Estações de TGV propostas para Gaia têm praticamente o mesmo estacionamento previsto

03 nov, 2025 - 14:55 • Lusa
A estação de alta velocidade de Vila Nova de Gaia prevista para Santo Ovídio prevê um total de 505 lugares de estacionamento, dos quais 475 lugares públicos, e a alternativa do consórcio prevê 507 lugares, segundo documentos oficiais.
De acordo com o contrato de concessão assinado entre o consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) e a Infraestruturas de Portugal (IP), para a estação de Santo Ovídio estão previstos 475 lugares de estacionamento na entrada norte da estação de Santo Ovídio, num parque público, e 30 na entrada sul, num parque privado.
Já a estação alternativa em Vilar do Paraíso, proposta do consórcio AVAN Norte que não estava prevista no contrato assinado com o Estado, prevê 507 lugares "em duas área distintas: uma a Este da Estação, subterrâneo, e um outro parque de estacionamento na zona Sul da estação à cota do piso 0 da estação".
A alegada falta de estacionamento na estação de Santo Ovídio chegou a ser apontada, em 2023 pelo então candidato e hoje primeiro-ministro Luís Montenegro e, mais recentemente, por Álvaro Santos, que será vice-presidente da Câmara de Gaia do executivo liderado por Luís Filipe Menezes (coligação PSD/CDS-PP/IL), num debate autárquico do jornal O Gaiense.
Uma versão do plano de pormenor de Santo Ovídio de novembro de 2023, elaborado pelo arquiteto e urbanista catalão Joan Busquets, e que consta também do contrato de concessão, refere a existência de mais de 1.000 lugares de estacionamento no total do plano de urbanização, além de prever um terminal rodoviário, ordenando o atual tráfego de autocarros em redor de D. João II.
O gabinete do arquiteto urbanista catalão Joan Busquets já destacou, numa publicação no seu "site", a "excelente acessibilidade metropolitana" de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, quando o consórcio quer retirar a estação de alta velocidade do local.
Em causa está um projeto de 4,5 milhões de euros, (...)
"Este setor da cidade já tem excelente acessibilidade metropolitana. Está estrategicamente localizada perto dos principais corredores de mobilidade e é servida por duas estações de metro, duas linhas de metro, e várias rotas de autocarros urbanos", pode ler-se numa publicação do arquiteto e urbanista responsável pelo Pormenor da Estação de Gaia -- Santo Ovídio, no seu "site".
A discussão do plano de pormenor foi lançada em 2023 e obrigou à tomada de medidas preventivas em Santo Ovídio, como a inibição de construções.
A localização da estação de alta velocidade de Gaia e a solução de uma ponte rodoferroviária sobre o Douro está prevista desde setembro de 2022, aquando da primeira apresentação do projeto, porém o consórcio AVAN Norte propôs a estação de alta velocidade de Gaia a sul de Santo Ovídio e duas pontes sobre o Douro, soluções diferentes do previsto no caderno de encargos.
Em junho de 2024, a Infraestruturas de Portugal (IP) veio mesmo a Vila Nova de Gaia apresentar publicamente o Plano de Pormenor de Santo Ovídio, com Joan Busquets, incluindo a estação subterrânea (60 metros) com "500 metros de extensão, dispondo de plataformas de passageiros de 420 metros de comprimento por 5,0 m de largura", permitindo velocidades de 120 km/h para os veículos que lá não parem, e a transformação da Rotunda de Santo Ovídio numa praça, com zona para tomada e largada de passageiros para o comboio e Metro do Porto.
A IP salientava então a criação de um "polo intermodal de transportes", incluindo mobilidade suave e parque de estacionamento, servindo Gaia "e toda a zona sul da Área Metropolitana do Porto e, mediante uma articulação com o sistema do Metro do Porto, também a parte ocidental da cidade do Porto".
O Plano Ferroviário Nacional, publicado em Diário da República (DR) em abril, estabelece que a estação de Gaia é em Santo Ovídio, ligando às linhas Amarela e Rubi do metro.