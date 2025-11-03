Estações de TGV propostas para Gaia têm praticamente o mesmo estacionamento previsto

A estação de alta velocidade de Vila Nova de Gaia prevista para Santo Ovídio prevê um total de 505 lugares de estacionamento, dos quais 475 lugares públicos, e a alternativa do consórcio prevê 507 lugares, segundo documentos oficiais.

De acordo com o contrato de concessão assinado entre o consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto) e a Infraestruturas de Portugal (IP), para a estação de Santo Ovídio estão previstos 475 lugares de estacionamento na entrada norte da estação de Santo Ovídio, num parque público, e 30 na entrada sul, num parque privado.

Já a estação alternativa em Vilar do Paraíso, proposta do consórcio AVAN Norte que não estava prevista no contrato assinado com o Estado, prevê 507 lugares "em duas área distintas: uma a Este da Estação, subterrâneo, e um outro parque de estacionamento na zona Sul da estação à cota do piso 0 da estação".

A alegada falta de estacionamento na estação de Santo Ovídio chegou a ser apontada, em 2023 pelo então candidato e hoje primeiro-ministro Luís Montenegro e, mais recentemente, por Álvaro Santos, que será vice-presidente da Câmara de Gaia do executivo liderado por Luís Filipe Menezes (coligação PSD/CDS-PP/IL), num debate autárquico do jornal O Gaiense.

Uma versão do plano de pormenor de Santo Ovídio de novembro de 2023, elaborado pelo arquiteto e urbanista catalão Joan Busquets, e que consta também do contrato de concessão, refere a existência de mais de 1.000 lugares de estacionamento no total do plano de urbanização, além de prever um terminal rodoviário, ordenando o atual tráfego de autocarros em redor de D. João II.

O gabinete do arquiteto urbanista catalão Joan Busquets já destacou, numa publicação no seu "site", a "excelente acessibilidade metropolitana" de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, quando o consórcio quer retirar a estação de alta velocidade do local.