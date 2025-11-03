Eurostat: 9,2% dos trabalhadores portugueses estavam em risco de pobreza em 2024

Portugal apresentou, em 2024, uma taxa de 9,2% de trabalhadores em risco de pobreza, estando em nono lugar entre os Estados-membros e um ponto percentual acima da média da União Europeia (UE 8,2%), divulgou esta segunda-feira o Eurostat.

Entre os países da UE, a taxa mais elevada de pessoas com mais de 18 anos que trabalhavam e estavam em risco de pobreza era de 13,4% no Luxemburgo, seguido da Bulgária (11,8%) e da Espanha (11,2%).

Em contrapartida, as taxas mais baixas registaram-se na Finlândia (2,8%), na República Checa (3,6%) e na Bélgica (4,3%).

O fenómeno afeta mais homens do que mulheres na UE (9,0% contra 7,3%) e em 22 Estados-membros, incluindo Portugal (11,4% e 8,8%, respetivamente).

Na Alemanha, as taxas eram iguais para homens e mulheres, enquanto na República Checa, Letónia, Chipre e Luxemburgo as taxas eram mais elevadas para as mulheres do que para os homens.

A taxa de risco de pobreza é a proporção de pessoas com um rendimento disponível equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza, o qual é fixado em 60% do rendimento mediano nacional disponível equivalente após transferências sociais.