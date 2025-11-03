Helicóptero do INEM de Loulé fica operacional esta terça-feira

O helicóptero que estava inoperacional desde a tarde deste sábado vai voltar a ficar operacional esta terça-feira, avançou o INEM à Renascença.

Ainda assim, esclarece o INEM, o helicóptero em causa "não poderia ter assegurado" o transporte entre hospitais de um bebé em estado grave que precisou de ser transportado no sábado desde Faro até Lisboa, "devido às condições meteorológicas adversas".

"Mesmo que o helicóptero de Loulé estivesse operacional, o transporte não poderia ser concretizado com recurso a este meio aéreo", refere o INEM em comunicado, que indica que o transporte do bebé foi feito por ambulância, "garantindo o transporte e o acompanhamento médico com a máxima segurança".

Devido ao caso, o IGAS (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde) abriu um processo de esclarecimento.

A criança nasceu com uma hemorragia cerebral, na sexta-feira, no Hospital de Portimão, e, devido à complexidade do caso, foi transferido para Faro. O recém-nascido foi então enviado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde ainda se encontra internado nos cuidados intensivos.