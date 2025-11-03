Homem procurado por sequestro na Roménia detido em Santiago do Cacém

Um homem foi detido pela GNR de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém, para cumprimento de um ano e meio de prisão a que foi condenado na Roménia, ficando em prisão preventiva enquanto aguarda extradição.

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) revelou que o homem, de 37 anos, foi detido, na sexta-feira, na localidade de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

A detenção ocorreu na sequência de mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias da Roménia, adiantou.

O suspeito, indicou o MP, foi condenado na Roménia pela prática do crime de sequestro, tendo a detenção sido validada, no sábado, pelo Tribunal Judicial de Évora.

De acordo com o MP, o homem foi ouvido esta segunda-feira no Tribunal da Relação de Évora, tendo consentido a sua entrega às autoridades romenas.

"Em conformidade com o promovido pelo Ministério Público, foi determinada a referida entrega, mantendo-se a detenção", ou seja, prisão preventiva até à sua entrega, acrescentou.