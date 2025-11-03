Ministério da Saúde esclarece que médicos podem aceder às fichas de todos os utentes

Os médicos do Serviço Nacional de Saúde podem aceder ao processo clínico de todos os utentes, de qualquer unidade local de saúde, através do Registo de Saúde Eletrónico, esclareceram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O esclarecimento, pedido pela Lusa, surge após a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra ter informado que só foi possível verificar ao final da tarde de domingo que a grávida, que morreu na sexta-feira, se encontrava em acompanhamento nos cuidados de saúde primários da ULS desde julho de 2025.

A ULS Amadora-Sintra justificou a "inexistência de um sistema de informação clínica plenamente integrado, que permita a partilha automática de dados e registos médicos entre os diferentes serviços e unidades".

"A partilha de informação é crítica para a prestação de cuidados com segurança e qualidade. No Serviço Nacional de Saúde, todos os médicos podem aceder ao processo clínico de todos os utentes, de qualquer Unidade Local de Saúde, através do Registo de Saúde Eletrónico -- Área do Profissional", sublinham os SPMS numa resposta escrita.

Explicam que o Registo de Saúde Eletrónico é constituído por dados clínicos recolhidos eletronicamente para cada cidadão, produzidos por entidades que prestam cuidados de saúde, sejam cuidados primários ou hospitalares. .

"Permite o registo e partilha de informação clínica entre o utente, profissionais de saúde e entidades prestadoras de serviços de saúde, de acordo com os requisitos da Comissão Nacional de Proteção de Dados", adiantam.

Os cidadãos podem aceder através da área pessoal do SNS 24 e os profissionais acedem através da área do profissional.

A SPMS refere que está a finalizar a migração dos sistemas de cuidados hospitalares de suporte ao serviço administrativo e clínico para a Suite Hospitalar - versão 2 do SONHO e SClínico.

"No universo de 42 instituições, apenas quatro entidades ainda não concluíram a migração, um processo determinante para a transição digital da saúde e para o projeto do Registo de Saúde Eletrónico Único", sublinham.