Morreram 18 pessoas nas praias portuguesas durante a época balnear

Morreram 18 pessoas nas praias portuguesas nos últimos seis meses. A época balnear deste ano terminou, oficialmente, na passada sexta-feira e, esta segunda-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou que, de 1 de maio a 31 de outubro, foram registados "18 acidentes mortais".

Desses, 12 pessoas morreram afogadas, três em praias vigiadas, sete em zonas marítimas não vigiadas e duas em zonas que não se encontravam a ser vigiadas na data do acidente. Outras cinco pessoas morreram de doença súbita, quatro em praias vigiadas. Por explicar fica uma morte, que foi avaliada como resultado de "causas desconhecidas", diz o comunicado da AMN.

As mortes ocorreram nas praias de Cabanas de Tavira, Carcavelos, Monte Gordo, Figueirinha - Setúbal, Titan - Leixões, Porto de Mós - Lagos, Formosa - Funchal e São Martinho do Porto.

Os acidentes mortais em zonas marítimas não vigiadas aconteceram, por sua vez, no Cais de Gramido, Ribeira de Abade e Porto de Rei, todos no Rio Douro, bem como no Troço Internacional do Rio Minho, em Senhora da Cabeça - Valença e Seixas - Caminha, na Praia de Armação de Pera, na Lagoa de Óbidos - Foz do Arelho, e na Ponta do Passo - Porto Santo.

Em Pedrógão morreram duas pessoas afogadas numa praia que não era vigiada à altura do acidente: as mortes ocorreram a 25 de maio e aquele espaço balnear em Leiria só é vigiado de 7 de junho a 14 de setembro.