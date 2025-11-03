Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Morreram 18 pessoas nas praias portuguesas durante a época balnear

03 nov, 2025 - 16:47 • Daniela Espírito Santo

Entre 1 de maio e 31 de outubro a Autoridade Marítima Nacional registou "18 acidentes mortais". 12 deles foram afogamentos.

A+ / A-

Morreram 18 pessoas nas praias portuguesas nos últimos seis meses. A época balnear deste ano terminou, oficialmente, na passada sexta-feira e, esta segunda-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou que, de 1 de maio a 31 de outubro, foram registados "18 acidentes mortais".

Desses, 12 pessoas morreram afogadas, três em praias vigiadas, sete em zonas marítimas não vigiadas e duas em zonas que não se encontravam a ser vigiadas na data do acidente. Outras cinco pessoas morreram de doença súbita, quatro em praias vigiadas. Por explicar fica uma morte, que foi avaliada como resultado de "causas desconhecidas", diz o comunicado da AMN.

As mortes ocorreram nas praias de Cabanas de Tavira, Carcavelos, Monte Gordo, Figueirinha - Setúbal, Titan - Leixões, Porto de Mós - Lagos, Formosa - Funchal e São Martinho do Porto.

Os acidentes mortais em zonas marítimas não vigiadas aconteceram, por sua vez, no Cais de Gramido, Ribeira de Abade e Porto de Rei, todos no Rio Douro, bem como no Troço Internacional do Rio Minho, em Senhora da Cabeça - Valença e Seixas - Caminha, na Praia de Armação de Pera, na Lagoa de Óbidos - Foz do Arelho, e na Ponta do Passo - Porto Santo.

Em Pedrógão morreram duas pessoas afogadas numa praia que não era vigiada à altura do acidente: as mortes ocorreram a 25 de maio e aquele espaço balnear em Leiria só é vigiado de 7 de junho a 14 de setembro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)