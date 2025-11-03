MP arquiva inquérito sobre abandono de bebé junto aos Sapadores de Leiria

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito contra a mulher que, em outubro, abandonou o filho junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria, considerando não existirem indícios suficientes para uma acusação, segundo o despacho final esta segunda-feira consultado pela agência Lusa. "Considera o Ministério Público que não existem indícios suficientes que lhe permitam deduzir e sustentar em juízo uma acusação contra a arguida pela prática dos factos investigados, pelo que se determina o arquivamento dos autos", lê-se no despacho final, de 23 de outubro. O caso remonta à madrugada de 20 de outubro, quando um recém-nascido foi deixado, dentro de um saco de compras, junto do quartel dos Sapadores de Leiria. O bebé foi encontrado pelas 03h57 e transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, informou então o comandante dos Bombeiros Sapadores de Leiria, José Rito.

A criança chegou bem ao hospital, "ainda com cordão umbilical" e, além da "roupa e mantinha", tinha "um saco térmico, biberão e leite", adiantou a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria. Fonte oficial do Comando Distrital de Leiria esclareceu que a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi informada da situação pelas 05h30 através dos bombeiros e que em causa estaria um alegado crime de exposição ou abandono. Ainda no mesmo dia, a mãe, de 27 anos, foi localizada e constituída arguida pela PSP. O despacho de arquivamento do MP referiu que na manhã de dia 20 a PSP foi contactada telefonicamente por uma pessoa que deu nota de que numa determinada habitação, na cidade de Leiria, poderia estar a residir a mãe do bebé. No local, à PSP, a mulher assumiu de imediato ser a mãe e informou que o parto ocorreu na madrugada do dia anterior no quarto onde residia há dez dias.