Novo presidente do INEM assume funções já esta terça-feira

O novo presidente do INEM vai assumir funções já esta terça-feira, confirmou a Renascença junto do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Governo confirmou Luís Cabral como novo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, com António de Eça Pinheiro a assumir o cargo de vogal do conselho diretivo do INEM.

Os despachos de designação foram assinados esta segunda-feira e entram em vigor hoje.

A entrada de Luís Cabral foi anunciada no passado dia 24 de outubro, altura em que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, comunicou a saída do atual presidente, Sérgio Janeiro, em reunião no seu ministério. A saída de Sérgio Janeiro aconteceu após o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) ter pedido que seja reavaliada a nomeação de Luís Cabral, indicando que a escolha do médico “suscita muitas e legítimas preocupações” aos profissionais do setor.



