Novo presidente do INEM assume funções já esta terça-feira

03 nov, 2025 - 19:12 • Anabela Góis , Diogo Camilo

Luís Cabral foi confirmado pelo Ministério da Saúde como novo presidente do INEM, com António de Eça Pinheiro a assumir o cargo de vogal do conselho diretivo.

O novo presidente do INEM vai assumir funções já esta terça-feira, confirmou a Renascença junto do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Governo confirmou Luís Cabral como novo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, com António de Eça Pinheiro a assumir o cargo de vogal do conselho diretivo do INEM.

Os despachos de designação foram assinados esta segunda-feira e entram em vigor hoje.

A entrada de Luís Cabral foi anunciada no passado dia 24 de outubro, altura em que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, comunicou a saída do atual presidente, Sérgio Janeiro, em reunião no seu ministério. A saída de Sérgio Janeiro aconteceu após o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) ter pedido que seja reavaliada a nomeação de Luís Cabral, indicando que a escolha do médico “suscita muitas e legítimas preocupações” aos profissionais do setor.


Licenciado em Medicina, Luís Cabral foi diretor do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada de 2010 a 2012 e é, desde 2017, o responsável clínico do Sistema de Emergência Médica, médico formador e regulador, no Serviço regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, anestesiologista e médico da unidade de deslocações e evacuações aéreas, no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira.

Licenciado em Economia Agrária e Sociologia Rural pela Universidade do Arizona e Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos da América, António de Eça Pinheiro desempenhou os cargos de Vogal do Conselho de Administração da MM, Gestão Partilhada, E.P.E. (2015/2017), Vogal do Conselho de Administração da ULSA, Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (2018/2020), e Vogal do Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E (2021/2024).

