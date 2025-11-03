Ouvir
  • 03 nov, 2025
Operação da PSP deteta 19 infrações com explosivos em pedreiras

03 nov, 2025 - 11:05 • Lusa

A PSP indica que foram registadas 53 infrações em quatro anos destas operações "pedreiras em segurança" e confiscados mais de 600 quilos de produtos explosivos.

Uma operação nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) detetou 19 infrações relacionadas com explosivos em pedreiras, num total de 52 ações de fiscalização, entre segunda e sexta-feira, lê-se no comunicado desta segunda-feira.

Em balanço, a PSP informou que apreendeu 3,6 quilos de produtos explosivos, 7,8 quilos de pólvora, 231,5 metros de cordão detonante, 282 metros de rastilho, 305 detonadores e 77 ligadores.

A PSP indica também que foram registadas 53 infrações em quatro anos destas operações "pedreiras em segurança" e confiscados mais de 600 quilos de produtos explosivos.

Os agentes policiais envolvidos nas mais recentes ações detetaram também dez registos incorretos no sistema de rastreio deste tipo de produtos, quatro episódios de armazenamento incorreto, duas faltas da devida autorização da PSP, uma falha na devolução deste género de autorização à direção desta força policial, uma falta de sinalização/vedação e uma ausência do livro de registos num local.

