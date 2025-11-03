Ouvir
PJ detém homem em São Miguel suspeito de abuso sexual da enteada

03 nov, 2025 - 16:45 • Lusa

"Para a prática dos atos sexuais, o suspeito aproveitou-se da relação familiar e de proximidade com a criança", diz a judiciária.

Um homem, de 56 anos, foi detido e ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, por ser suspeito de abuso sexual da enteada, em São Miguel, nos Açores, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a detenção ocorreu na sequência de uma investigação desenvolvida na ilha de São Miguel, "após revelações da vítima, em contexto de acompanhamento psicológico".

Em comunicado, a PJ acrescenta que a investigação permitiu "apurar que os abusos tiveram início quando a menor tinha nove anos de idade" e "prolongaram-se até aos atuais 11 anos".

Ainda de acordo com a PJ, "para a prática dos atos sexuais, o suspeito aproveitou-se da relação familiar e de proximidade com a criança".

O detido, "fortemente indiciado pela prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos contra a enteada", foi sujeito a interrogatório judicial e ficou com "a medida de coação de obrigação de permanência na habitação", refere a PJ na nota.

Tópicos
