PJ e Marinha intercetam submersível com 1,7 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico

A Polícia Judiciária e a Marinha intercetaram nos últimos dias um semi-submersível em pleno Oceano Atlântico com 1,7 toneladas de cocaína a bordo, tendo sido detidos quatro tripulantes, pertencentes a uma "organização criminosa transnacional".

A cocaína, segundo as autoridades, tinha como destino a Penínusla Ibérica e como destino final "diversos países do continente europeu".

A operação, denominada "El Dorado", teve "origem em informação partilhada no Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N) e em que participaram também a National Crime Agency do Reino Unido, a Drug Enforcement Administration e a Joint Interagency Task Force South, ambas dos EUA", refere a PJ em comunicado.

Os quatro detidos, provenientes da Venezuela, estão a ser ouvidos esta segunda-feira em interrogatório judicial no juízo de instrução criminal de Ponta Delgada, São Miguel, nos Açores, adiantou a PJ à Lusa.

A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, prossegue em cooperação com as autoridades de outros países.

com Lusa