Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação El Dorado

PJ e Marinha intercetam submersível com 1,7 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico

03 nov, 2025 - 17:53 • Diogo Camilo

Cocaína tinha como destino a Penínusla Ibérica e os quatro detidos são provenientes da Venezuela. Operação teve origem em informação partilhada por centros de operações europeus e norte-americanos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária e a Marinha intercetaram nos últimos dias um semi-submersível em pleno Oceano Atlântico com 1,7 toneladas de cocaína a bordo, tendo sido detidos quatro tripulantes, pertencentes a uma "organização criminosa transnacional".

A cocaína, segundo as autoridades, tinha como destino a Penínusla Ibérica e como destino final "diversos países do continente europeu".

A operação, denominada "El Dorado", teve "origem em informação partilhada no Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N) e em que participaram também a National Crime Agency do Reino Unido, a Drug Enforcement Administration e a Joint Interagency Task Force South, ambas dos EUA", refere a PJ em comunicado.

Os quatro detidos, provenientes da Venezuela, estão a ser ouvidos esta segunda-feira em interrogatório judicial no juízo de instrução criminal de Ponta Delgada, São Miguel, nos Açores, adiantou a PJ à Lusa.

A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, prossegue em cooperação com as autoridades de outros países.

com Lusa

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)